Hatay'ın Payas ilçesinde 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, depremzede vatandaşların çadırına giren yılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldı. Depremzede vatandaşları en çok zorlayansa doğadaki haşereler. İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan bir depremzede ailenin çadırına giren yılanıysa bölge halkı tarafından 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, elleriyle yakalayarak doğaya bıraktı. Başer'in yılanı doğaya bırakırken, 'ayrılık vakti geldi, insanlar uzak dur' diyerek tembih etmesiyse gülümsetti. Yılanın yavru ve zehirsiz olduğunu dile getiren Kemal Başer,'Hazer yılanı yavrusu, boz öyük zehirsizdir. Depremzede tedirgin olduğu için çadırı boşalttık yılanı burada yakaladık. Uzak bir yerde doğaya geri salacağız' dedi.

Depremzedelerin çadırına giren yılanı elleriyle yakalayıp doğaya bıraktı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, depremzede vatandaşların çadırına giren yılanı elleriyle yakalayarak doğaya saldı.

Depremin vurduğu Hatay'ın Payas ilçesinde vatandaşlar, yaşamlarını çadırlarda ve konteynerlerde sürdürmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşları en çok zorlayansa doğadaki haşereler. İlçenin Yenişehir Mahallesi'nde yaşayan bir depremzede ailenin çadırına giren yılanıysa bölge halkı tarafından 'Yılancı Kemal' olarak bilinen Kemal Başer, elleriyle yakalayarak doğaya bıraktı. Başer'in yılanı doğaya bırakırken, "ayrılık vakti geldi, insanlar uzak dur" diyerek tembih etmesiyse gülümsetti.

Yılanın yavru ve zehirsiz olduğunu dile getiren Kemal Başer,"Hazer yılanı yavrusu, boz öyük zehirsizdir. Depremzede tedirgin olduğu için çadırı boşalttık yılanı burada yakaladık. Uzak bir yerde doğaya geri salacağız" dedi.