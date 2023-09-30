Depremzedelere Ücretsiz İş Yerleri Tahsis Edildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde deprem sonrası belediye tarafından inşa edilen ve ücretsiz olarak tahsis edilen iş yerleri, esnafa destek oluyor. Depremzedeler, yeni iş yerlerinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Kira fiyatlarının 10 bin lirayı bulduğu enkaz kentte, ücretsiz iş yerleri depremzede esnafa can suyu oldu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'ın Hassa ilçesinde belediye tarafından inşa edilen ve ücretsiz bir şekilde tahsis edilen iş yerleri, esnafa can suyu oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da meydana gelmişti. Hassa ilçesinde de binlerce ev ve iş yeri zarar görmüş ve yıkılmıştı. Depremzede esnafı unutmayan Hassa Belediyesi, ilçe merkezine 50 adet iş yeri inşa etti ve ücretsiz bir şekilde vatandaşlara tahsis etti. Yaralarını sarmak için yeni iş yerlerinde hayata tutunmaya çalışan esnaf, kira fiyatlarının 10 bin lirayı bulduğu enkaz kentte eski günlerine dönmek için çaba sarf ediyor.

"Hayat normale dönüp, buradaki esnaflarımız iş yerlerine taşınana kadar kira almayacağız"

Hassa Belediye Başkanı Mehmet Karataş, iş yerleri için esnaftan hiçbir zaman kira almayı düşünmediklerini belirterek, "Deprem gününü rabbim kimseye yaşatmasın. Çok zor bir dönemdi. Hem depremi yaşadık hem de depremi yaşayanları yaşatmaya çalışıyoruz. Bulunduğumuz yerde esnaflarımızın bir an önce işlerine, hayatlarına dönmeleri için yaptığımız çarşı. Burada 50 adet iş yeri var ve hepsi dolu. Yetersiz olduğunu biliyorum ama yapmaya devam edeceğiz. Depremin ilk anlarından itibaren bizim yanımızda olan sayın Cumhurbaşkanımızdan rabbim razı olsun. Halen yanımızdalar. Buradaki esnafların tamamı kirasız oturuyor ve kira almayı da hiçbir zaman düşünmüyoruz. Hayat normale dönüp, buradaki esnaflarımız iş yerlerine taşınana kadar kira almayacağız. Bunların tamamı Cumhurbaşkanımızın sayesinde oluyor. Bu gün her şeyin yerle bir olduğu ortamda kira almaya kalkarsan esnaf kirayı nereden bulacak. Şimdi çalışarak hem iş yerini büyütecek hem de vatandaşa faydası olacak. Kiraya vermeyeceği parayı vatandaşa yansıtırlarsa hem biz hem tüketici memnun olur" dedi.

"Şuanda buraya kira ödemiyorum"

Deprem çarşısının kadın esnafı Mihriban Gök, iş yerine kira ödemediğini belirterek, "Depremde iş yerim hasar gördü. Sağ olsunlar, bana bu iş yerini verdiler. Şuanda buraya kira ödemiyorum. Klimamız yoktu biraz zor geçti yaz" dedi.

Deprem çarşısının berberi Fatih Özdemir, "Depremde iş yerimiz yıkıldı. Sağ olsun belediyemiz buraya iş yeri yaptı. Ücretsiz olarak da bize verdi. Rabbim bu günlerden aşağı düşürmesin" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından 2 ay sonra belediye tarafından tahsis edilen iş yerlerine kavuştuklarını belirten Abdullah Bulut, "Depremde iş yerimiz yıkıldı. Sağ olsun belediye başkanımız burayı 2 ay sonra bize tahsis etti. Sayesinde şuan işimize devam ediyoruz. Rabbim kendisinden razı olsun. Kira filan ödemiyoruz" dedi.