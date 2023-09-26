Denizli Öğrenci Kartı Vize İşlemleri Hakkında Uyarı

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu "Denizli Öğrenci Kartı"nda vize döneminin 30 Eylül 2023'de sona ereceği uyarısı yapılırken, yoğunluk yaşanmaması için vize işlemlerinin son güne bırakılmaması istendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin şehir içi otobüs ulaşımında kullanıma sunduğu Denizli Öğrenci Kartlarında vize dönemi 30 Eylül 2023 Cumartesi günü sona erecek. 2023-2024 eğitim-öğretim yılı dolayısıyla Denizli Öğrenci Kartlarının vizesinin mutlak suretle yapılması gerektiği, vizesi yapılmayan kartların kullanılamayacağı açıklandı. Bu çerçevede 30 Eylül 2023 Cumartesi'ye kadar vizesi yapılmayan Denizli Öğrenci Kartlarının 6 Ekim 2023 tarihinden sonra ise geçersiz kart olacağı belirtildi. Vatandaşlardan yoğunluk yaşanmaması için vize işlemlerini son güne bırakmamaları istendi. Vize işlemleri için gerekli evraklar ise "2023-2024 eğitim - öğretim yılına ait öğrenci belgesi (E-Devletten alınan öğrenci belgesi ve 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine ait bandrollü öğrenci kimlik kartı öğrenci belgesi yerine geçmektedir) Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf" şeklinde açıklandı. Vatandaşların vize işlemlerini Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş.'ye ait; eski Özel İdare Binası karşısında bulunan Valilik Kart Dolum Merkezi, Bayramyeri Meydanı Kart Dolum Merkezi, Pamukkale Üniversitesi Kart Dolum Merkezi, (Son durak) ve Çınar Kart Dolum Merkezi'nde (Merkez Kapalı Spor Salonu yanı) yaptırabilecekleri belirtildi. - DENİZLİ