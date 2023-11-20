Denizli'de Sağlık Sorunları Nedeniyle Asansör Kurulan Evde Kabus Başladı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan vatandaş, sağlık sorunları nedeniyle yaklaşık 1 milyon lira harcayarak konutuna asansör kurdurdu. Kendi kendisine açılıp kapanan asansörle ilgili sorunu çözülemeyen ev sahibi, kabusa dönen hayatını düzeltmek için mahkemenin yolunu tuttu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan Barış O., yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Yenişehir Mahallesi'nde bulunan konutuna bir adet asansör almak istedi. Bulduğu bir asansör firması ile iletişime geçen Barış O., iki duraklı hidrolik tahrikli asansörün anahtar teslimi konusunda anlaştı. 90 günde tamamlanması planlanan asansör için ilk ödemeyi 16 Kasım 2022 tarihinde yapan ev sahibi, 3 Nisan 2023 için belirlenen teslim tarihinin 19 Nisan 2023'e ertelendiği firmadan yazılı olarak öğrendi.

918 bin 564 TL harcama yaptı

Firma tarafından teslimi yapılan asansörün daha ilk günden arıza yapmasıyla ev sahibi büyük bir şok yaşadı. Asansörün kapısının kendiliğinden açılıp kapandığını, sensor arızası nedeniyle asansör kapısında sıkışma tehlikesi yaşandığını fark eden Barış O., firmaya durumu ileterek sorunun çözülmesini talep etti. Aylardır sorunu çözülememesi nedeniyle asansörün kabulünü de yapmayan Barış O., avukatları aracılığıyla Denizli 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme kararıyla bilirkişi heyeti asansörü yerinde inceledi.

Bilirkişi raporu sonuçlandı

Kendi kendisine açılıp kapanan asansörle ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda ise, "Tespite konu keşif mahallindeki asansörün montajının tamamlandığı, asansörün hidrolik tahrik ünitesinin, elektrik/elektronik komponentlerin, asansör kabininin sac aksam malzemelerinin oldukça kaliteli malzemelerden seçilmesine rağmen yapılan montajlardaki işçiliklerin ise hatalı olduğu, tespite konu hidrolik asansörün ve dış cephe tam boy cam kaplama imalatların, mekanik ve elektrik/elektronik olarak eksiklerinin ve hatalarının olması sebebiyle halihazırdaki durumunda çalışmasının mümkün olmadığı ve sözleşmeye uygun olmadığı, görüş ve kanaatine varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ev sahibi 918 bin 564 TL harcama yaptığı, sözleşmeye ve kullanıma uygun olmadığı tespit edilen asansörle ilgili olarak sorumlu firmanın ise cezalandırılmasını istedi.

"Emniyet freni bile olmadan öldürücü bir asansör ile karşılaştık"

Ülke gündeminde bu tür asansör sorunlarının son zamanlarda arttığına çeken mağdur avukatlarından Sezen Gökçen Övgü, "Son dönemde ülke gündeminde olan asansör kazalarının sebebi, asansörlerin bakımlarının teknik olarak tam ve zamanında yapılmaması ve zamanında teslim edilmemesidir. Asansörün bu şekilde olması ne kadar ölümcül sonuçlarının sebep olabileceğini acı olarak ülkece tecrübe ettik. Bununla alakalı Denizli'de halihazırda hizmet vermekte olan bir firma tarafından teslim edilen bir asansörün müvekkilimize arızalı olarak teslimatı ile karşılaştık. Asansör kullanımı kesinlikle başlamadı. Asansör kendi kendine açılıp kapanıyor. Emniyet freni bile olmadan öldürücü bir asansör ile karşılaştık. Bu asansörün kullanılamaz olduğunu ve insan sağlığı olarak kullanışlı olmadığını firmaya ilettik. Firma ise bu sorunla ilgilenmek yerine bizimle muhatap olmadılar ve çözüm süreçlerine yanaşmadılar. Bu süreçte mahkeme aracılığıyla tespit de yaptırdık. Mahkeme tarafından asansörün kesinlikle kullanılamaz olduğunu, çalışamaz durumda tespit edildiğini ve arızalı olduğunu raporladılar. Raporları asansör firmasına başvurduk. Zaten bu raporlar yazılırken firma da olay yerindeydi ama rapora rağmen hiçbir şekilde cevap alamadık. Çözüm süreçleri aramaya çalıştık ama hala cevap alamıyoruz. Müvekkilimiz defalarca kez bu sorunu çözmek için aradı ama hiçbir şekilde ulaşamadı. Asansör firmalarının bu konuyu ciddiye almadığını, bozuk, çalışmayan ya da insan sağlığını tehlikeye atan bir asansörün aslında onlar için çok da bir şey ifade etmediğini görüyoruz. Sadece bir hizmet teslimi olduğunu görüyoruz" dedi.

"Asansör şu anda kullanılamaz"

Asansörün kendiliğinden açıp kapanması sonucu hayati tehlike oluşturduğunu anlatan avukat Merve Özsoy Kaçar ise, "Müvekkilimiz 2022 yılının Eylül ayında bir asansör firmasıyla anlaştı. 90 günde teslim edilmesi planlanan bu asansör, hala sağlıklı bir şekilde çalışmadığı için ev sahibi tarafından kabulü yapılamadı. Neredeyse 1 sene oldu ama bir türlü kullanılamıyor. Asansörün geç teslimine de razıydık ama asansör ölümcül kazalara sebep olabilecek bir şekilde teslim edilmek istendi. Asansörde açılıp kapanma problemleri yaşanmakta ve aynı zamanda hiçbir şekilde çalışmamaktadır. Asansör şu anda kullanılamaz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ