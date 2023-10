Denizli'de Direksiyon Hocası Taciz İddiasıyla Soruşturma Başlatıldı

Denizli'de kursiyerini taciz ettiği ve daha sonra evine kadar takip ettiği ileri sürülen direksiyon hocası hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta özel bir ehliyet kursunda eğitim alan bir kursiyer, direksiyon hocası tarafından tacize uğradı. Eğitim güzergahında taciz edilen kursiyer polis ekiplerine başvuruda bulundu ve konuyla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Denizli Sürücü Kursları ve Eğitimciler Derneği Başkanı Özmen Atalay, taciz olayından sonra kendilerinin de rahatsız olduklarını, sürücü kursları olarak şüpheli hocayı camiada barındırmayacaklarını söyledi. Önceliklerinin her zaman eğitim ve ehliyet olduğunu, şüpheli direksiyon hocasını da camiada barındırmayacaklarını ifade eden Başkan Özmen Atalay, "Kendini bilmez bir usta öğreticinin bir kursiyerimize yapmış olduğu taciz olayı bizleri derinden üzmüştür. Sürücü Kursları olarak her kursiyerimiz bizim için çok değerli ve Önemlidir. İlgili şahsın asla tasnif etmediğimiz bu davranışı bizleri de çok rahatsız etmiştir. Şahısla ilgili kurumu derhal iş akdine son vermiş ve gerekli davaları açmıştır. Sürücü kursları olarak bu gibi kişileri camiamızda barındırmayacağımızı bilinmesini isteriz. Önceliğimiz her zaman önce eğitim sonra ehliyet olmuştur. Bu nedenle Kurumlarımızın bu şahıs yüzünden zan altında bırakılmasını da asla uygun bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.