Datça'da Elektrik ve Su Kesintisi Sorunu Giderildi

Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Datça'da yaşanan elektrik ve su kesintisi sıkıntısı, ilgili kurumların çalışmalarının ardından giderildi. Pandemi sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle nüfusu 25 binden 50 bine ulaşan Datça'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tüketiminde artış yaşanıyor. Klima kullanımından kaynaklı bazı elektrik trafoları patladı ve önceki gün saat 20.00 sıralarında elektrikler kesildi. Karanlığa gömülen ilçede yaklaşık 2 saat sonra da sular kesildi. Elektrik dağıtım şirketi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, yerli-yabancı turistler ile vatandaşların tepkileri üzerine çalışmalarını hızlandırarak sorunu çözüme kavuşturdu. Dün saat 12.25 itibarıyla ilçe genelinde elektrik verilirken, sular ise akşam saatlerinde çeşmelerden akmaya başladı.

MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Datça'da yaşanan elektrik ve su kesintisi sıkıntısı, ilgili kurumların çalışmalarının ardından giderildi.

Pandemi sonrası yaşanan yoğunluk nedeniyle nüfusu 25 binden 50 bine ulaşan Datça'da aşırı sıcaklar nedeniyle elektrik tüketiminde artış yaşanıyor. Klima kullanımından kaynaklı bazı elektrik trafoları patladı ve önceki gün saat 20.00 sıralarında elektrikler kesildi. Karanlığa gömülen ilçede yaklaşık 2 saat sonra da sular kesildi. Elektrik dağıtım şirketi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü yetkilileri, yerli-yabancı turistler ile vatandaşların tepkileri üzerine çalışmalarını hızlandırarak sorunu çözüme kavuşturdu. Dün saat 12.25 itibarıyla ilçe genelinde elektrik verilirken, sular ise akşam saatlerinde çeşmelerden akmaya başladı.

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada ise Datça genelinde enerjisiz bölgenin kalmadığı bildirildi.