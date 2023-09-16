Çorum'un Alaca ilçesinde anız yangını çıktı
Çorum'un Alaca ilçesine bağlı İbrahim köyünde çıkan anız yangını korku dolu anlar yaşattı. Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Çorum'un Alaca ilçesinde çıkan anız yangını korkuttu.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı İbrahim köyünde anız yangını çıktı. Alevleri gören köylülerin ihbar üzerine bölgeye giden Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri, ağaçlık alana sıçrayan yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam