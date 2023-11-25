Çorumlu vatandaş özel mülkü olduğu gerekçesiyle 3 mahalle, 3 köy ve 1 ilçeye ulaşım sağlayan yolu trafiğe kapattı

Çorum'un Osmancık ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. İlçede yaşayan Asiltürk ailesi özel mülkü olduğu gerekçesi ile 3 mahalle, 3 köy ve 1 ilçeye ulaşım sağlayan yolu trafiğe kapattı. Arazilerinin herhangi bir bedel ödenmeden yola çevrildiğini ve 28 yıldır halkın yolu kullanmasına izin verdiklerini belirten Uğur Asiltürk, "Bundan sonra izin vermek istemiyoruz. Bedelini verirlerse biz de o zaman iznimizi veririz." dedi.

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir vatandaş kendisine ait arazi üzerine yapılan 3 mahalle, 3 köy ve 1 ilçeye ulaşım sağlayan yola şeritler çekerek, araç trafiğine kapattı.

İlçede yaşayan Uğur Asiltürk ve ailesi özel mülkü olduğu gerekçesiyle Gemici, Çay ve Gürleyik mahalleleri ile Kumbaba, Ağıroğlan, Fındıcak köyü ve Dodurga ilçesine ulaşımı sağlayan Kumbaba Köprüsü'nün girişinden, Ergenekon Caddesi kavşağına kadar olan yolu araç trafiğine kapatarak, "Özel mülktür girilemez, halkımıza verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" yazılı afiş astı.

"YERİMİZE KARŞILIK YER VERİLMEDİ"

Anayasanın Mülkiyet Kanuna istinaden yolu kapattıklarını belirten Asiltürk, "Osmancık Belediyesi 1995 tarih ve 15 sayılı Meclis kararıyla yerimizden köprünün devamına yol açmak için 3 bin 829 metrekare bahçemizden 2 bin 488 kare aldı. Buna karşılık hiçbir bedel ödemedi. 5 kat ticari alan olarak inşaat iznimizi verecekti. Mahkeme kararıyla ve Belediye Meclisi kararıyla sabittir. Herhangi bir bedel ödemediği gibi inşaat iznimizi de vermedi. Burada sahil park konutlarına ırmağa sıfır inşaat izni yaptırıldı. Herkes bedelini aldı ama biz bedelimizi alamadık. Mahkeme kararının Çorum İdare Mahkemesinin 2021'e 144 karar sayılı kararına istinaden yapılan işlemin eski haline getirilmesine yani dava konusunun iptallerine diye yerimizi tescil etti. 30 günlük bekleme süresi vardı. Biz iyi niyete istinaden halk mağdur olmasın diye bunca zaman bekledik. Belediye, Kaymakamlık ile yazışmalar yaptık. Gerekli trafik tedbirlerinin alınmasıyla ilgili yazışmalarımızı yaptık. Herhangi bit trafik tedbiri alınmadı. Bize bedel ödenmedi. Yerimize karşılık yer verilmedi. Bize de zaruret doğdu, Anayasa'nın Mülkiyet adlı kanununa istinaden çevirmek zorunda kaldık. İlgililerin duyarsızlığı halkımızı mağdur etmiştir" ifadelerini kullandı.

"BEDELİNİ VERİRLERSE BİZ DE YOL İÇİN İZİN VERİRİZ"

28 yıldır arazilerinden halka yolu kullanmaları için izin verdiklerini açıklayan Asiltürk, "Bundan sonra izin vermek istemiyoruz. Bedelini verirlerse biz de o zaman iznimizi veririz. Çorum İdare Mahkemesine açtığımız davayı kazandık. Belediye istinaf yoluna gitti. Davayı istinafa, Samsun'a taşıdı. Samsun İstinaf Mahkemesi de belediyeyi haksız bularak şahıslar haklıdır, 'mahkemenin vermiş olduğu karar doğrudur' diyerek istinafın reddine karar verdi. Mahkeme kararları burada, ilgililer bu kadar müracaatımıza rağmen gelmediler, sormadılar, ilgilenmediler. Bizim taleplerimiz karşılanmadı. Karşılanmadığı gibi halihazırda alınan yerlerimizden hariç başka yerlerimizi de istediler. Burada dedemin eski evi vardı yıktırdılar ve inşaat izni vermediler. Dolayısıyla biz mağdur olduk 28 yıldır. Bu mağduriyetimizi gidermek adına herhangi bir şey yapmadıkları için biz de yerimizi çevirmek zorunda kaldık" şeklinde konuştu.