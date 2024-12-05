Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çocuklara yönelik sosyal medya kısıtlamasının detaylarını anlattı

Son günlerde gençlere yönelik sosyal medyanın olumsuz örnekleri konuşuluyor. Bu konuda atılacak önlemler tartışılırken çalışmaları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıkladı.

KISITLAMADA YAŞ SINIRI KAÇ OLACAK?

Cnn Türk'e konuşan Bakan Uraloğlu'nun açıklamaları şu şekilde: Ben yasak lafını sevmiyorum, bir düzenleme, belki erişime engel getirme. Bir engellik tanımı da değişebilir ama dünyada 13 yaş sınır kriteri alınarak birçok düzenleme yapıldı ve yapılma ile ilgili de hazırlıklar var. 16 yaş ile ilgili bazı düzenlemeler yapıldı. Biz de Türkiye'de bu konuyu tartışıyoruz. 13 yaş dünyada daha çok kabul görmüş bir yaş. 16 yaş da konuşulan.

HENÜZ NETLEŞMEDİ

"Benim şahsi görüşüm 16 yaştır ancak verilmiş bir karar yok. Hem Bakanlığımız hem de ilgili diğer Bakanlık ve kurumlarla görüşüyoruz, bir karar vereceğiz."

"AİLE RIZA GÖSTERİYORSA GİRSİN"

"Biz o yaşın altındakilerin tek başlarına bu işlere girişleri, kendilerinin üyeliğini ortadan kaldırmış olacağız. 13 yaşın altında bir erişim olmasın istiyoruz. 13 ve 16 yaş arasında ailenin rızası olsun, bunu tartışıyoruz. Aile rıza gösteriyorsa girsin."

"DİJİTAL ORTAMA ERİŞİMİN ENGELLENMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

"Dijital ortama erişimin engellenmesi söz konusu değil. Bir oyun platformunda çok masumane giren bir çocuğu alıp farklı mecralara götürebiliyorlar. Onu sanal kumardan tutun da fuhuşa kadar, cinsel içeriklere kadar, akran zorbalığına kadar götürebilir. Biz içerik çıkarılmasını genel düşünüyoruz. Sadece çocuklara yönelik değil, güvenlik konusunu dikkate alırız."

DENETİMLERDE YAPAY ZEKA KULLANILACAK

"Biz kişisel bilgilerin paylaşılmasını asla doğru bulmuyoruz. Doğum tarihi, T.C. kimlik numarası falan kişisel bilgilerdir. Biz o yükümlülüğü sosyal medya platformuna yükleyeceğiz diyeceğiz ki bunu üye yapmayacaksın. Nasıl yapacak? Yapay zeka öyle gelişti ki giren kişinin yönelimlerinden, kullanımlarından vs. yaşını tahmin edecek. Ona göre sen bu yaşta değilsin, bunu kullanmamalısın deyip onu engelleyecek."

DÜZENLEME 2025'TE BAŞLIYOR

"Önümüzdeki senenin içerisinde olur diye düşünüyorum. 85-86 milyon nüfusumuzun 75 milyonu kullanıyor. Ülkemizde sosyal medya kullanım süresi 7 saattir."