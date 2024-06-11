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Ceyhan Belediye Başkanı, bayram ikramiyesini 7 bin TL'ye, en düşük emekli maaşını 17 bin TL'ye tamamladı

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Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Kurban Bayramı öncesi emeklilere verilecek ikramiye miktarını 7 bin TL'ye yükseltti. Ayrıca en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm emeklilerin kazancını asgari ücrete tamamladıklarını belirtti. Başkan Aydar, bu uygulamanın beş yıl boyunca tüm bayramlarda devam edeceğini ifade etti. Bu kapsamda Ceyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 2 bin 750 emekliye 7 bin TL ikramiye ödeyecek.

Adana Ceyhan'da Kurban Bayramı'nda şartları sağlayacak emeklilere verilecek ikramiye 7 bin TL'ye çıkarıldı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, "5 bin TL olan bayram ikramiyemizi 7 bin TL'ye çıkardık. En düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm emeklilerimizin kazancını asgari ücrete tamamlıyoruz" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Aydar, seçim öncesi vaatlerini yerine getirdiklerini belirterek, "Emeklilikte adalet, asgari ücretin altında kalmamakla başlar! Seçimden önce verdiğimiz sözü tutuyoruz ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerimize 7 bin TL bayram ikramiyesini hesaplarına yatırıyoruz." açıklamasında bulundu.

5 BİN TL, 7 BİN TL OLARAK GÜNCELLENDİ

Geçen günlerde şartları sağlayan emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi vereceklerini duyuran Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, rakamı güncellediklerini duyurdu.

Başkan Aydar, "5 Bin TL olan bayram ikramiyemizi genel başkanımızın talimatı üzerine 7 bin TL'ye çıkardık. Yani en düşük emekli maaşı olarak 10 bin TL alan tüm ihtiyaç sahibi emeklilerimizin kazancını bu ay asgari ücrete tamamlayarak yanında olduk" ifadelerini kullandı.

TÜM BAYRAMLARDA ASGARİ ÜCRETE TAMAMLANACAK

Beş yıl boyunca tüm bayramlarda Ceyhan Belediyesi olarak en düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacaklarını belirten Kadir Aydar, "Sosyal-demokrat belediyecilik açısından bunu çok önemsiyorum. Ne söz verdiysek hepsini tutmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ceyhan Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi 2 bin 750 emekliye 7 bin TL ikramiye ödeyecek.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (2)

Özcan Özcan:

niye ikramiye sadece emeklilere veriliyor? böyle bir saçmalık olamaz.İşsizlere verilmeli tamam 19 bin az ama işsizler de var.

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Doğukan AKTÜRK:

İşsize devlet verecek. belediye zaten sosyal hizmet kapsamında yardımda bulunuyor.

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