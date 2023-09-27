Canik Belediyesi Mevlit Kandili Özel Programı Düzenledi

Canik Belediyesi, Mevlit Kandili Özel Programı düzenleyerek yüzlerce vatandaşı bir araya getirdi. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve ilahiler seslendirildi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Mevlit Kandili'nin hayırlar getirmesini temenni etti.

Canik Belediyesi'nin düzenlediği Mevlit Kandili Özel Programı'nda yüzlerce vatandaş bir araya geldi.

Vatandaşları manevi iklimde bir araya getiren programlar tertip etmeyi sürdüren Canik Belediyesi, ilçede Mevlit Kandili Özel Programı düzenledi. Canik'te bir araya gelen yüzlerce vatandaş rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı Mevlit Kandili'ni dualarla idrak etti. Canik Belediyesi, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, Mevlid-i Şerif ve ilahilerin seslendirildiği programda vatandaşlara ikramlarda bulundu.

Mevlit Kandili'nin hayırlar getirmesini temenni eden Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, vatandaşların kandilini tebrik etti. Başkan İbrahim Sandıkçı, "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlit Kandili'ni vatandaşlarımızla birlikte karşıladık. Bu mübarek geceyi hep birlikte dualarla idrak ettik. Rabbim dualarımızı kabul, ibadetlerimizi makbul eylesin. Mevlit Kandili'nin ülkemize, milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye vesile olmasını Cenabı Hak'tan niyaz ediyorum. Mevlit Kandilimiz mübarek olsun" dedi.

Canik Merkez Camii'nde düzenlenen programa ayrıca AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN