Bursa'da Tarihi Çınar Ağacı Fırtınaya Dayanamadı
Bursa'da 510 yıllık geçmişi bulunan tarihi Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesindeki 250 yıllık anıt çınar ağacı fırtınaya dayanamadı. Saatteki hızı 95 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle devasa çınar kökünden koparak yola devrildi. Ekipler ağacın dallarını keserek trafiği açtı.
Bursa'da 510 yıllık geçmişi bulunan tarihi Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesindeki 250 yıllık anıt çınar ağacı fırtınaya dayanamadı. Saatteki hızı 95 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle devasa çınar kökünden koparak yola devrildi. Ekipler ağacın dallarını keserek trafiği açtı .
Dün gece etkili olan fırtına hayatı felç etti. Merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Kanal Caddesi üzerindeki Hüsnügüzel Kaplıcası'nın bahçesindeki 250 yıllık anıt çınar ağacı kökünden koptu.
Devasa duvarı aşıp yola devrilen çınar ağacı yolu kapattı. Belediye ekipleri çınarı keserek yolu trafiğe açtılar. Tescilli anıt eser olan çınarın devrildiği esnada yoldan kimsenin geçmemesi ise muhtemel faciayı önledi.
Çınar ağacı Askeri Hastanenin duvarında da hafif hasara yol açtı. - BURSA