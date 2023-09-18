Burhaniye'de düğünde keşkek dövme geleneği yaşatıldı

Burhaniye ilçesinde, sonbahar aylarının girmesi ile düğünler artarken, keşkek dövme gelenekleri de devam ediyor. Geriş Mahallesinde de Necat ve Şennur Duyar çiftinin kızları Zehra Duyar için düzenlenen düğündeki keşkek dövme merasimi çok sayıda vatandaşı buluşturdu.

İlçenin eski esnaflarından Duyar Balıkçılığın sahibi Necat Duyar, kızı Zehra Duyar'ın evlendirirken, geleneksel keşkek dövme merasimini de unutmadı. Geriş Mahallesindeki düğün de, kazanlarda pişen buğdaylar gençler tarafından davul ve klarnet eşliğinde dövülürken, hazırlanan keşkek yüzlerce davetliye ikram edildi. Keşkek dövme merasimi, mahalle gençlerinin yanı sıra iş ve siyaset dünyasından da insanları buluşturdu. Düğüne katılan Ak Parti eski İlçe Başkanı ve Belediye Başkanı adayı Namık Kemal Gedikoğlu'da keşkek döverken, evlenen çiftlere mutluluklar diledi. Geleneklerin yaşatılmasının önemine değinen Gedikoğlu, "Düğünde keşkek dövmek bize de kısmet oldu. Keşkek düğünlerimizin vazgeçilmez yemeğidir. Genç çiftimize mutluluklar diliyorum" dedi. AK Parti Ören Mahalle temsilcisi Hamdi Mengi de, "Keşkek dövme geleneğinin yaşatılması güzel bir şey. Bizde keşkek dövdük. Düğünümüze katılan herkese teşekkür ediyorum. Allah, gençlerimize mutluluklar versin" dedi. - BALIKESİR