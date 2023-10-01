Bilecik Memur Konutları sakinleri Belediye Başkan Vekili ile buluştu

Bilecik Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesi Memur Konutları sakinlerini ziyaret etti ve onların talep ve görüşlerini dinledi. Konut sakinleri ziyaretten memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Subaşı'na teşekkür etti.

Bilecik Memur Konutları sakinleri, Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı ile bir araya geldi.

Belediye Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Ertuğrulgazi Mahallesi Memur Konutları sakinlerini ziyaret etti. Konut sakinlerinin talep ve görüşlerini dinleyen Subaşı, Bilecik Belediyesinin yaptığı çalışmalardan bahsetti. Gerçekleştirdiği ziyareti sosyal medyasından paylaşan Başkan Subaşı, "Ertuğrulgazi Mahallemizde bulunan Memur Konutları'nda vatandaşlarımızla bir araya geldik. Büyüklerimizin güzel sohbeti, gençlerimizin enerjisi ve çocuklarımızın gülümsemesiyle çok güzel bir akşam oldu" ifadelerini kullandı. Çocuklarla hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Subaşı, onlara dondurma ikram etti.

Konut sakinleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Başkan Subaşı'na teşekkür etti. - BİLECİK