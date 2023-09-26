Bilecik Belediyesi Mevlid Kandili'nde Vatandaşlara Helva İkramında Bulundu

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Mevlid kandili dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara helva ikramında bulundu. Başkan V. Subaşı, vatandaşlarla sohbet etti ve talep ve görüşlerini aldı.

Bilecik Belediyesi Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı, Mevlid kandili dolayısıyla şehir merkezinde vatandaşlara helva ikramında bulundu.

Atatürk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan V. Subaşı, vatandaşlarla sohbet etti, talep ve görüşlerini aldı.

Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yıldız, Ahmet Gürses ve belediye meclis üyelerinin de olduğu ikram hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Başkan V. Subaşı, "Mevlid Kandilinde bereketin ve dayanışmanın sembolü geleneksel helva ikramımızı Atatürk Parkında gerçekleştirdik. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun, sağlık, bereket ve mutluluk hayatımızdan eksik olmasın" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ve belediye çalışanlarına ikramdan dolayı duydukları memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.

Bilecik Belediyesi tarafından akşam yatsı namazı sonrasında da vatandaşlara helva ikramı olacağını hatırlatan Başkan V. Subaşı daha sonra Atatürk Parkındaki vatandaşlarla selamlaşarak, sohbet etti.