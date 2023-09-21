Berber İsmail Yalçın, yaşlı ve engellilere ücretsiz tıraş hizmeti sunuyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesindeki bir berber, yaşlı ve engellilere destek olmak amacıyla iş yerinde ücretsiz tıraş hizmeti veriyor. İsmail Yalçın ve kardeşleri, 1 yıldır kapılarına gelenleri istedikleri gibi tıraş edip kişisel bakımlarını yaparak evlerine gönderiyor.

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, berber İsmail Yalçın, destek olmak ve farkındalık oluşturmak için, iş yerine gelen yaşlı ve engellileri 1 yıldır ücretsiz tıraş ediyor.

Kardeşleriyle birlikte Karlıova ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde 2 yıldır berber dükkanı işleten İsmail Yalçın, 1 yıl önce yaşlı ve engellilerin gönüllerine dokunmak, onlara destek olmak ve farkındalık sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk projesi başlattı. İlçedeki rehabilitasyon merkezleriyle de iletişime geçen Yalçın, buradan gelen öğrencilerle birlikte, 65 yaş üzeri yaşlılar ve engelli bireyleri ücretsiz tıraş etmeye başladı. Yalçın ve kardeşleri, 1 yıldır kapılarına gelenlerin saç ve sakallarını istedikleri gibi kesip, kişisel bakımlarını da yaptıktan sonra evlerine gönderiyor.

Berber İsmail Yalçın, Yaklaşık 1 yıldır bu uygulamayı başlattık. Daha önce Bingöl merkezde çalıştığım iş yerinde de bu uygulama vardı ve ben de yapmaya karar verdim. Uygulamamızı görenler çok hoş karşılayıp, tebrik ediyor. Yaşlı ve engellilere yardımcı olmak için çabalıyoruz. Çocuklar geliyor, yaşlılar geliyor ve onların hayır dualarını alıyoruz. Bizlere nasihat ediyorlar, karşılıklı çay içip sohbet ediyoruz ve bu bize yeter dedi.

Kardeşlerin davranışından dolayı kendilerini tebrik eden Bünyamin Altay, Arkadaşlarımızın böyle bir uygula içine girmesi ve böyle bir düşünceyle yaşlı ve engellilere yardım etmeleri bizleri gururlandırdı. Daha önce ben kendim böyle bir uygulamaya şahit olmamıştım. Bizler de kendilerine destek oluyoruz. Gelip tıraş oluyorlar, sohbet ediyoruz, çocuklarla eğleniyoruz. Ben bu uygulamadan dolayı arkadaşları tebrik ediyor ve başarıların devamını diliyorum diye konuştu. (DHA)