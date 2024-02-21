Üye Girişi
Haberler

Belediye şoförü maaşına gelen zammı duyunca otobüsü durdurup halay çekti

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yüzde 107 zam yaptığını öğrenen halk otobüsü şoförü, kullandığı aracı durdurarak halay çekip göbek attı. Belediyede en düşük maaş 34 bin liraya yükselirken sevinçten göbek atan şoför, belediye başkanına teşekkür ederek "İnşallah bir daha başkanlığı kazanır." dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı maaşı yolda öğrenen halk otobüsü şoförü, sevincini aracı durdurup göbek atarak gösterdi.maaşlarına yüzde 107 zam yapıldığını duyan otobüs şoförü, eline mendil alarak halay çekip göbek attı. O anları kayıt altına alan şoför, "Zamdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bir daha başkanlığı kazanır." ifadelerini kullandı.

BELEDİYEDE EN DÜŞÜK MAAŞ 34 BİN TL OLDU

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarına yüzde 107 zam yaptı. Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, maaşlara zam yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Maaş zammını duyan halk otobüsü şoförü Yılmaz Tepe, otobüsü durdurup halay çekti. Koltukta duramayan sürücü, daha sonra ayağa kalkarak halay çekmeye devam etti. Dakikalarca göbek atan sürücünün görüntüleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Belediye şoförü maaşına gelen zammı duyunca otobüsü durdurup göbek attı

"İNŞALLAH BİR DAHA KAZANIR"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına yaptığı zamla birlikte en düşük maaş 34 bin liraya yükselirken sevinçten halay çeken şoför, o anı anlattı.

13 yıldır BELSAN'da otobüs şoförlüğü yaptığını söyleyen Tepe, zammı duyunca büyük bir sevinç yaşadığını belirterek, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül yüzde 107 zammı açıklayınca ben de sevincimi öyle paylaşmak istedim. O esnada oynadım. Zamdan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. İnşallah bir daha başkanlığı kazanır. Yüzde 107 zam yapıldı, elhamdülillah memnunuz. Bütün emekçi kardeşlerime de hayırlı uğurlu olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmasın" diye konuştu.

Belediye şoförü maaşına gelen zammı duyunca otobüsü durdurup göbek attı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Zam İş Dünyası Yaşam Ekonomi Haberler

1000

Yorumlar (7)

TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Makarna yiyen Kurt

19
22
yanıtYanıtla
sivri:

maskaralık

23
14
yanıtYanıtla
senar:

ne bu ya rezillik. neye sevindin bu kadar. hadi sevindin içinden sevin be adam ne bu soytarılık

18
18
yanıtYanıtla
elazığ:

bizde son 10liralık emekli zammından sonra taziyedeyiz

13
5
yanıtYanıtla
BUĞRA EMRECİKSİN:

O paranın bir senelik bile değeri yok, bir sene sonra 30 bin 10 bin değerine düştüğünde de zil takıp oynarsın şoför amca...:))) Enflasyon durmuyor, fiyatlar hızla artıyor, artmaya da devam edecek.

12
4
yanıtYanıtla
csd zbn:

askeri ücret yeterde artar

5
2
yanıtYanıtla
adem karabıyık:

Bu kardeşimiz muhtemelen evli ve çocuklarıda vardır Allah bağışlasın, ama yoksulluk sınırının da 50bin tl. civarında olduğunu birilerinin kulağına fisıldaması lazım.

1
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title