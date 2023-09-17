Balıkesir'de Lokma Geleneği Vatandaşların İlgisini Çekiyor

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde düzenlenen lokma hayrı, vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Astsubay emeklisi Hüseyin Taşkın'ın annesi, babası ve eşi için düzenlediği hayıra yüzlerce vatandaş katıldı. Lokma geleneği, birlik beraberlik ve kardeşlik için önemli bir etkinlik olarak görülüyor.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde hayır için düzenlenen lokma geleneği vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Neredyse hemen hemen her gün cami önlerinde ve köşe başlarında lokma ve pilav hayırları düzenleniyor. Astsubay emeklisi Hüseyin Taşkın'da, annesi, babası ve eşi için Ören Mahallesinde lokma hayrı düzenledi.

Ören Cami önünde düzenlenen hayırdan yüzlerce vatandaş faydalandı. Camiden çıkan vatandaşlar lokma alabilmek için uzun kuyruk oluşturması ise dikkat çekti. Vatandaşlar, Hüseyin Taşkın'a teşekkür ederken,

"Lokma geleneğini birlik beraberlik ve kardeşlik için çok önemli. Aramızda karnı aç, yada maddi imkansızlıktan dolayı karnını doyuramayacak gücü olmayan insanlarımız olabilir. Bu nedenle çok önemli" diye konuştular. - BALIKESİR