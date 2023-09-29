Bahçelievler'deki doğal gaz patlaması sonrası binadaki tahribat havadan görüntülendi

Bahçelievler'de meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlaması sonrası binada oluşan tahribat havadan görüntülendi. 45 yıllık olduğu öğrenilen binada belediye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Bahçelievler'de meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği doğal gaz patlaması sonrası binada oluşan tahribat havadan görüntülendi. 45 yıllık olduğu öğrenilen binada belediye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Dün saat 15.00 sıralarında Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak üzerinde meydana gelen ve ilk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu öğrenilen patlamada Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının bitmesinin ardından binanın bulunduğu caddede belediye ekipleri de çalışmalarını tamamladı. Tedbir amaçlı boşaltılan 45 yıllık binada patlama sonrası çevrede oluşan tahribat dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde binanın en üst katındaki patlama sonrası eşyaların etrafa yayıldığı, molozların çevredeki binalara zarar verdiği görülüyor. - İSTANBUL