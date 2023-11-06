Bağcılar'da Kökü Kurumuş Ağaç, Park Halindeki Otomobilin Üzerine Devrildi

BAĞCILAR'da kökü kurumuş ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Otomobil, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımı ile kurtarılırken devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Hürriyet Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde kaldırımda bulunan kökü kurumuş ağaç, bilinmeyen nedenle Aykut Çınar'ın park halindeki otomobilinin üzerine devrildi. Çevredeki esnaf, durumu hemen otomobilin sahibine bildirdi. Aykut Çınar ise polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ilk olarak ağacın dallarını motorlu testere ile kesti. Daha sonra otomobili çıkarabilmek için halat yardımı ile yan yatan ağaç kaldırıldı. Otomobil bulunduğu yerden kurtarıldı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu. Ağacın, park halindeki otomobilin üzerine devrilip yan yatması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.