Aydın'da Kemer Barajı'nda Su Seviyesi Dibe Vurdu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan Kemer Baraj Gölü'nde su seviyesi dibe vururken, kurumaya yüz tutan barajdaki görüntüler endişelendirdi.

Aydın'da uzun süredir devam eden sıcak ve yağışsız hava barajlardaki su oranlarını da ciddi anlamda etkiledi. Bozdoğan ilçesindeki Kemer Baraj gölü beklenen yağışların olmaması ile kurumaya yüz tuttu. Baraj gölündeki su seviyesinin yaklaşık yüzde altılara düştüğü öğrenilirken, baraj gölünün son halini görenler endişeye kapıldı. Aydın'da sulama öncelikli kullanılan ve zaman zaman elektrik üretimi yapılan barajda tekne gezileri de su seviyesinin azalması ile sona ermişti. Meteoroloji verilerine göre önümüzdeki günlerde başlayacak yağışların ardından baraj gölündeki su seviyesinin tekrar yükseleceği tahmin ediliyor. - AYDIN