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Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı

Artvin'in Borçka ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle bazı köy yolları ulaşıma kapandı. Yağışlar sonucunda su taşkınları ve heyelanlar meydana geldi. İl Özel İdare ekipleri yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.