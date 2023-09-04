Ardahan'da aniden bastıran dolu ve sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Sulakyurt ve Değirmenli köylerinde tarım alanları zarar gördü.

Ardahan'da dolu ve sağanak etkili oldu

ARDAHAN - Ardahan'da, aniden bastıran dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Ardahan'da etkili olan şiddetli yağmur ve dolu sele neden oldu. Merkeze bağlı Sulakyurt köyü ile Değirmenli köyünde etkili olan sağanak ve dolu yağışı sonrası her yer beyaza büründü.

Tarım alanları zarar gördü

Sağanağın ardından dolu yağdı. Su baskınlarının yaşandığı bölgede dolu yağışı sonrası ekili tarım alanları zarar gördü.