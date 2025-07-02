Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
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Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
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Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, 14 yıllık eşi Elif İnci Aras'tan geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı. Daha önce evliliğini 18 maddelik bir sözleşmeyle kurtardığı bilinen Aras, boşanmanın ardından Bodrum'da lüks bir yat partisi düzenleyerek yeni yaşını ve bekârlığını kutladı. Partide DJ kabinine geçen Aras, dansözler eşliğinde eğlendi.

Türkiye'nin önde gelen kargo şirketlerinden Aras Kargo'nun da bağlı olduğu Aras Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Baran Aras, 14 yıllık eşi Elif İnci Aras'tan geçtiğimiz hafta tek celsede boşandı. Elif İnci Aras, ayrılıkla ilgili "Yürütemedik, ayrıldık" demekle yetinirken, boşanma şartları hakkında açıklama yapmadı.

ALDATMA İDDİALARI VARDI

Hatırlanacağı üzere, Baran Aras'ın geçmişte eşini aldattığı ve bunun üzerine boşanma davası açıldığı iddia edilmişti. Ancak çift evliliği, 18 maddelik bir sözleşme imzalayarak sürdürmüştü. Sözleşmede Aras'ın bir kez daha aldatması halinde tüm mal varlığından feragat edeceği şartı bulunuyordu. Bu evlilik anlaşması, o dönem magazin basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

YAT KİRALAYIP DANSÖZ OYNATTI

Boşanmanın ardından Baran Aras'ın ilk işi Bodrum'da lüks bir yat kiralamak oldu. Patronlar Dünyası'nın haberine göre, altı erkek arkadaşıyla birlikte Bodrum'a demirleyen Aras, hem yeni yaşını hem de bekarlığını dansözlü bir yat partisinde kutladı. DJ ve dansözlerin katıldığı gecede Aras, DJ kabinine geçerek şarkılar çaldı, arkadaşlarını eğlendirdi.

Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Gecenin ilerleyen saatlerinde doğum günü pastasının mumlarını üfleyerek kutlamaya devam etti.

Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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