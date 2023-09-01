Antalya'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'da 12 araç birbirine girdi: 2 yaralı

Ortalık savaş alanına döndü, karayolu 40 dakika trafiğe kapandı

ANTALYA - Antalya'da 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Tünelin çıkış noktasında meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, Kemer- Antalya karayolu 40 dakika trafiğe kapandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesi Antalya-Kemer karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine gitmekte olan Tugay G. yönetimindeki 07 TG 269 plakalı motosiklet ile aynı istikamete gitmekte olan Mustafa A'nın kullandığı 35 AFU 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, arkadan gelen araçlar aniden durunca 12 aracın karıştığı ikinci bir kaza daha yaşandı. Tünel çıkışında yaşanan kazada araçlarda hasar meydana geldi, Kemer-Antalya karayolu 40 dakika süreyle trafiğe kapandı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin emniyet tedbirlerini almasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.