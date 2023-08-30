Antalya'da Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlamaları

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri ziyarete açıldı. Alanya, Kemer, Finike, Kaş ilçelerinde ve Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan gemiler gün boyu ziyaretçileri ağırladı. Ziyaretçilere gemiler hakkında bilgi verildi ve hatıra defterleri imzalandı.

Antalya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri ziyarete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya, Kemer, Finike, Kaş ilçelerinde ve Kaleiçi Yat Limanı'nda bulunan gemiler gün boyu ziyaretçileri ağırladı.

Gemileri yakından görme fırsatı bulan vatandaşlara, görevliler tarafından bilgi verildi.

Vatandaşlar ziyarette bulundukları gemilerin hatıra defterlerini de imzaladı.