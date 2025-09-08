Antalya'da Su Baskını: 4 Çocukla Sokakta Yaşam Mücadelesi

ANTALYA'da annesinin rahatsızlığı nedeniyle şehir dışına çıkan Esra Dişçi (27), döndüğünde rögarın taşmasıyla evi su basmış ve eşyaları kullanılamaz durumda buldu. Eşinden yeni ayrıldığını belirten Dişçi, biri hasta, biri beke, 4 çocuğuyla yaklaşık 2 haftadır sokakta yaşam mücadelesi verdiklerini söyledi.

Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6758 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında yaşayan Esra Dişçi, annesi kalp krizi geçirince çocuklarıyla birlikte Adana'ya gitti. Dişçi, bir hafta sonra döndüğünde, 4 yıldır oturduğu evini lağım sularının bastığını gördü. Alaturka tuvaletten rögar taşması sonucu tüm eşyaları kullanılamaz hale gelen Dişçi ve çocukları, evlerini yakınındaki parkta yaşamaya başladı.

ANNESİNİN RAHATSIZLIĞIYLA BAŞLAYAN SÜREÇ

Annesinin kalp krizi geçirmesi üzerine apar topar memleketi Adana'ya gittiğini söyleyen Dişçi, dönüşte hayatının en büyük şokunu yaşadığını belirtti. Dişçi, "Biz yokken evin alaturka tuvaletinden rögar taşmış. Döndüğümüzde evin her yanı su içindeydi. Komşularımız yardıma koştu, kovalarla suyu tahliye ettik ama artık iş işten geçmişti. Lağım suyu bütün eşyaları bozmuştu" diye konuştu.

'EV KOKUDAN GİRİLEMEZ HALDE'

Eşyalarının büyük kısmının kullanılamaz halde olduğunu anlatan Dişçi, "Çekyat, buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi hepsi mahvoldu. Tüm beyaz eşyalar bozuldu, ahşap mobilyalar şişti. Ev lağım kokuyor, içeriye girmek mümkün değil. 4 yıldır yaşadığımız evden bir gecede olduk" dedi.

4 ÇOCUĞUYLA PARKTA KALIYOR

Eşiyle kısa süre önce ayrıldığını söyleyen Esra Dişçi, şunları söyledi:

"1 haftadan fazladır çocuklarımla parkta yatıyoruz. Eşyalarımız çöpe gitti, oturacak bir odamız yok. Çocuklarımın 2'si okula gidiyor, derslerine devam etmekte zorlanıyorlar. 10 yaşındaki Serdar ve 8 yaşındaki Rumeysa okul çantasını bile suyun içinden çıkardı. 4 yaşındaki Rüzgar ise sürekli hasta oluyor. 5 aylık bebeğim Seyran'ın kalbinde delik var, başında kist bulunuyor. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi görüyor, bu şartlarda onu sağlıklı bir ortamda büyütmem mümkün değil."

'YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORUM'

Gündelik temizlik işlerine giderek ailesini geçindirmeye çalıştığını belirten Dişçi, "Eşimden yeni ayrıldım, kimsem yok. Çocuklarımla perişan haldeyim. Ne bir eşyamız ne de başımızı sokacak temiz bir evimiz kaldı. Yetkililerden, belediyeden, hayırseverlerden destek bekliyorum. Çocuklarım için ayakta durmaya çalışıyorum ama tek başıma gücüm yetmiyor" dedi.