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Ankara'da çöp kamyonu tarlaya uçtu

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Başkentte köy yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu tarlaya uçtu. Kazada yaralanan şoför hastaneye kaldırıldı.

- Başkentte çöp kamyonu devrildi: 1 yaralı

ANKARA - Başkentte köy yolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu tarlaya uçtu.

Ankara'nın Sincan ilçesi Polatlar Mahallesi'nde bir çöp kamyonu devrildi. Kaza, 12.30 sıralarında Polatlar Mahallesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, zeminin kaygan olması sebebiyle şoför T.D. direksiyon hakimiyetini kaybettiği çöp kamyonu takla atıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoför T.D. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Yaşam

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