Amasya'nın Taşova ilçesinde ev yangını
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlerin kısa sürede sardığı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde yangın çıktı. Alevlerin etrafı sardığı yangın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Taşova'ya bağlı Yerkozlu köyünde Mehmet Akın'a ait ait evde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlerin kısa sürede sardığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam