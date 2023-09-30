Haberler ›› Yaşam ›› Amasya'nın Taşova ilçesinde ev yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde ev yangını

Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen alevlerin kısa sürede sardığı ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.