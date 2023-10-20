Ağrı Dağı Zirvesinde Kar Banyosu
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Ağrı Dağı'na tırmanan bir rehber, dondurucu soğuğa aldırmadan kar banyosu yaptı. Eksi 30 dereceyi bulan soğukta topladığı karları vücuduna süren rehberin renkli görüntüleri ortaya çıktı.
Ağrı Dağı zirvesinde kar banyosu
AĞRI - Ağrı Dağı zirvesine çıkan rehber dondurucu soğuğa aldırmadan kar banyosu yaptı.
Yaz-kış dağcı gruplarını ağırlayan Ağrı Dağı, her defasında farklı olaylara şahit oluyor. 16 yaşından beri Ağrı Dağı'na tırmanmak için gelen turistlere rehberlik eden tur rehberi, Ağrı Dağı'na yaptığı son zirve tırmanışında üzerindekileri çıkararak kar banyosu yaptı. Telefonla kaydedilen o anlarda eksi 30 dereceyi bulan soğukta topladığı karları vücuduna süren rehber, ortaya renkli görüntüler çıkardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam