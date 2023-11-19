Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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Yaşam Haberleri
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.İ. (47) idaresindeki 03 KT 963 plakalı kamyonet, Susuz rampasında T.C.İ'nin (23) kullandığı 43 ACY 428 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan S.K. (24) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Yaşam