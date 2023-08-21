Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli iken kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Polis Memuru Lütfi Çetin için Adıyaman'da tören düzenlendi. Törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ve çok sayıda kişi katıldı. Çetin'in cenazesi dualar eşliğinde defnedildi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için Adıyaman'da tören düzenlendi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi kadrosunda görevli iken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Polis Memuru Lütfi Çetin için Adıyaman'da tören düzenlendi. Adıyaman Yeni Mezarlık Camiinde düzenlenen törene, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Cihat Dağdeviren ile çok sayıda kişi katıldı. Polis Memuru Lütfi Çetin'in cenazesi yapılan dualar ve kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - ADIYAMAN