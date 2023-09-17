Adıyaman'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde takla atarak devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ali İhsan Uluçay (52) hayatını kaybetti, yanındaki 4 çocuğu yaralandı.

Kaza, dün gece Kahta-Diyarbakır kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Ali İhsan Uluçay yönetimindeki 01 Y 8506 plakalı hafif ticari araç, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali İhsan Uluçay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan ve kazada yaralanan sürücünün çocukları Sudenur (16), Esilanur (15), Ecrin (13) ve Zeynep Ela Uluçay (11) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Sudenur Uluçay, hayati tehlikesi bulunduğu için Adıyaman'a sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.