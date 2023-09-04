Adana'nın yöresel tatları lezzet severleri bekliyor

Adana'da kebap, güveç ve lahmacun gibi yöresel lezzetlerin tadına bakabilirsiniz. Adana kebap, Adana lahmacunu ve patlıcan tavası gibi lezzetler hem gözü hem de mideyi doyuruyor. Adana'da düzenlenecek olan Lezzet Festivali'nde bu lezzetleri deneyebilirsiniz.

Adana'nın yöresel tatları güveç, kebap ve lahmacun lezzet sever vatandaşları bekliyor.

Kebabın olduğu kadar birçok yöresel lezzetinde başkenti olan Adana'da hemen hemen her kebapçıda yöresel birçok ürün satışı yapılıyor.

Adanalı kebapçı Cihangir Korkmaz ise Adana'ya özgü güveci, Adana lahmacununu ve Adana Kebap'ını lezzet severler ile buluşturuyor. Adana'nın en ünlü yemeği olan, coğrafi işaretli 'Adana kebabı', uzun yılardır neredeyse tüm restoranlarda mevsim, soğan, ezme, kaşık ve tablacı salatasının yanı sıra kaşarlı mantar, cacık, humus, pişmiş soğan, biber, domates, fındık lahmacun, fındık pide, çiğ köfte gibi ürün ve mezelerle servis ediliyor.

Yanında 10 çeşit mezeyle sunulan Adana kebap, Adana lahmacunu ve patlıcan tavası hem gözü hem de mideyi doyuruyor.

"Seneye görüşürüz diyerek ayrıldılar"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan kebapçı Cihangir Korkmaz, "Adana'nın yöresel tatlarını lezzet severler ile buluşturuyoruz. Hem çok beğeniliyor hem de herkesin ilgisini çekiyor. Bu lezzetlerimizi gelen misafirlerimize tattırıyoruz. Yaz aylarında yurt dışından gelip bu lezzetleri tadanlar seneye görüşürüz diyerek ayrıldılar" ifadelerini kullandı.

"Adana Kebap erkek kuzu etiyle yapılır"

Yöresel lezzetlerin yapım aşamasında bahseden Korkmaz, "Adana Kebap erkek kuzu etiyle yapılıyor. Zırh ile et kıyılıyor. Adana lahmacunu ise soğanlı yapılıyor. Bir porsiyonda 5 adet lahmacun oluyor. Güveç ise topak patlıcanlarla yapılıyor. 6-7 ve 8 Ekim'de Lezzet Festivali düzenlenecek. Festivale bütün katılacak misafirlerimize de bu lezzetleri tattıracağız" dedi. - ADANA