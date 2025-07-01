81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
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81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 il müdürlüklerine acele kodlu yazı gönderdi. Şap hastalığında artış görüldüğü gerekçesiyle, tüm hayvan pazarlarının kapatılması istendi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını bildirdi.

ŞAP HASTALIĞINDA BÜYÜK ARTIŞ

Genel müdürlüğün il müdürlüklerine gönderdiği, acele kodlu yazıda, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı miktarlarında artış gözlemlendiği belirtildi.

81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

Tespit edilen şap hastalığı miktarlarında karantina tedbirleri alındığı, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir.

81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

AŞI ÜRETİMİ TAMAMLANDI AMA...

Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir.

81 ile acil kodlu yazı: Tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı

İKİNCİ BİR EMRE KADAR AÇILMAYACAK

Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim."

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıFirat Tas:

Akp yi de beraberinde kapatsınlar açılmamak üzere

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Haber YorumlarıServet BÖLÜK:

Yapay et projesi Bop projesi gibi hayata geçiriliyor!!!

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Haber YorumlarıKoray dinç:

Sebebi yapay ete geçmek için hayvancılığı bitirip itlaf etmek olmasın?

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Haber YorumlarıDüsünür:

Paris iklim anlasmasindaki maddeleri okuyan var mi ?

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Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Bunun önlemi alınmasın geç kalındı diyeceklerdi, önlem alınınca da yapay ete geçiş diyorlar

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