45 yıldır antika eşya toplayınca depolara doldurduğu antika ürünün sayısını kendisi de bilmiyor

45 yıllık antika eşya tutkusu 3 depoyu doldurdu ve taşırdı

SAMSUN - Samsun'da 45 yıldır antika eşya toplayan bir kişi antika eşyaları depoladığı 3 ayrı yerde ürünün çokluğunda kendisi de sayılarını bilmiyor.

Samsun'un Asarcık ilçesinde ikamet eden ve 45 yıldır antika eşya toplayan 58 yaşındaki Cemil Benice'nin antika eşya tutkusu 3 depoyu doldurdu ve taşırdı. Çocukluk yaşından beri antika eşya toplayıp biriktiren Cemil Benice'nin antika eşya toplama merakı görenleri şaşkına çeviriyor. Elinde her türlü ürün bulunan ve bu ürünleri 3 depoya ancak sığdırabilen Cemil Benice'nin depolarında çarpıp düşürüp kırarım endişesi ile güçlükle yürünüyor. Depoları adeta tarih kokan Cemil Benice de Türkiye geneli antika meraklıların da ilgisini geçiyor. Elindeki antika ürünlerin sayısını kendisinin de bilmediğini belirten Cemil Benice, " Çocukluk yaşında önce antika para koleksiyonuyla başladığım bu merakım yıllar sonra depoları doldurdu. Kağnı tekerinden, kağnı arabalarına, Osmanlı sandığından, Ermeni sandığına, kömürlü ütüden, lambalı radyoya, her türlü antika ürün elimde mevcut. Bu ürünleri duyanlar ilçeye gelerek beni ziyaret ediyor. Antika tutkunu vatandaşların Türkiye'nin dört bir yanından gelip ilgi göstermesi beni de mutlu ediyor" dedi.

Öte yandan Cemil Benice'nin antika ürünlerin arasına yuva yapan kuşun yavruları da dikkat çekiyor.