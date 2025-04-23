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23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak. Ücretsiz kullanılacak hizmetler arasında Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ve belediyelerin yürüttüğü toplu taşıma hizmetleri bulunuyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belirli toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

BELEDİYENİN TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ ÜCRETSİZ

Buna göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden faydalananlar, 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.

23 Nisan'da toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak

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Haberler.com / Serhat Yılmaz - Yaşam
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