19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara, İzmir toplu taşıma ücretsiz mi?

Resmi tatillerde ulaşım politikalarının ne şekilde uygulanacağı merak konusu olurken, 2025 yılında da 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusunun yanıtı belli oldu. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile bazı raylı sistemlerde vatandaşlar ücretsiz ulaşım hakkından faydalanabilecek. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi?

19 MAYIS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İETT'den yapılan açıklamada kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olanlar 19 Mayıs'ta ücretsiz seyahat edebilecek. Ayrıca otobüs ve metrobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile çalışacak.

İETT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs ve Metrobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile çalışacaktır. Bazı hatlarımızda oluşan istisnai durumlardan kaynaklı sefer tarifeleri ise şu şekildedir;

Avrupa Yakası'nda; 144H, 62H, 46KT, 25C, 38H, 36S, 151, 402, 403, 404, 300M, 303B, 300S, 36C, 36C, 336H, 336H, 59HS, 25Y, 42KT, 33M, 33, 98G,MK97, HT1 ve EL2numaralı hatlarımız iş günü tarifesiyle çalışacaktır.

Anadolu Yakası'nda: 8K, 13AB, 19FS, 13Y, 15YK ve 139T numaralı hatlar iş günü tarifesiyle, 11ÜS, 130A, E-10 numaralı hatlar gece seferleri iş günü tarifesiyle çalışacaktır. KM13 ve UM73 numaralı hatlarımız cumartesi sefer planında olan gece seferleri hizmet vermeyecektir.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

19 MAYIS İZMİR'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ M?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT, İZULAŞ, İZDENİZ, Metro ve Tramvay işletmeleri, İZTAŞIT araçları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yüzde 50 indirimli olacak.

19 MAYIS ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yılı olan 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü, EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, Metro ve ANKARAY) ücretsiz hizmet verecek.

3 BÜYÜKŞEHİRDE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 26 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, "İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN ücretsiz hizmet verecek. Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak" dedi.