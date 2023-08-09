Sivas'ta yaklaşık 10 yılın ardından kara leylek ailesi görüldü. Kayalık araziyi yuva seçen kara leylek ailesi dron ile havadan görüntülendi. Halk dilinde 'Çeltik Kargası' olarak bilinen kara leylek, 10 yılın ardından Sivas'ta yeniden görüldü. Diğer leyleklerin aksine şehirlerden uzak yerleşim alanlarını tercih eden kara leylekler, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu Köyü'nde görüldü. Siyah ince bacakları ve siyah beyaz renkli gövdeleri ile dikkat çeken kara leylekler, dron ile havadan görüntülendi. Biri yetişkin olmak üzere toplam 3 adet kara leylek, diğer leyleklerin aksine kayalık arazileri yuva olarak seçiyor. Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu Köyü'nde yaşayan Veysel Koç, yaklaşık 10 yıldır görmediğini ifade ederek, 'Çocukluğumuzdan bu yana her sene gelip yuva yapıyorlardı. 1 veya iki tane görülüyordu. 10 sene gelmediler. Bu sene de ben yeni görüyorum. Şu an yavruları var. Yumurta da olabilir' diye konuştu.

10 yıl sonra kendilerini gösterdiler: Kara leylek ailesi böyle görüntülendi

SİVAS - Sivas'ta yaklaşık 10 yılın ardından kara leylek ailesi görüldü. Kayalık araziyi yuva seçen kara leylek ailesi dron ile havadan görüntülendi.

Halk dilinde 'Çeltik Kargası' olarak bilinen kara leylek, 10 yılın ardından Sivas'ta yeniden görüldü. Diğer leyleklerin aksine şehirlerden uzak yerleşim alanlarını tercih eden kara leylekler, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu Köyü'nde görüldü.

Siyah ince bacakları ve siyah beyaz renkli gövdeleri ile dikkat çeken kara leylekler, dron ile havadan görüntülendi. Biri yetişkin olmak üzere toplam 3 adet kara leylek, diğer leyleklerin aksine kayalık arazileri yuva olarak seçiyor.

Yıldızeli ilçesine bağlı Bakırcıoğlu Köyü'nde yaşayan Veysel Koç, yaklaşık 10 yıldır görmediğini ifade ederek, "Çocukluğumuzdan bu yana her sene gelip yuva yapıyorlardı. 1 veya iki tane görülüyordu. 10 sene gelmediler. Bu sene de ben yeni görüyorum. Şu an yavruları var. Yumurta da olabilir" diye konuştu.