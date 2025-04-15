YARIM ALTIN NE KADAR? 15 NİSAN 2025: Gram altın ne kadar? Bugün çeyrek altının fiyatı ne kadar? CANLI ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine neden oluyor. Özellikle ABD'nin Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimleri ve Fed'in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara sebep olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.? Peki, 15 Nisan 2025 Salı itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın kaç TL? Çeyrek ve yarım altın ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 09:03 itibariyle yüzde 0,41 artışla 3941,92'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 09:03 itibariyle yüzde 0,40 artarak 6388,57'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 09:03 itibariyle yüzde 0,41 artarak 12777,66'dan işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 09:03 itibariyle yüzde 0,41 artarak 25515,88'den işlem görüyor.

ALTIN NE KADAR

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 09:03 itibariyle yüzde 0,41 artarak 3223,75'ten işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 3948 liradan alınırken 4000 liradan satılıyor.