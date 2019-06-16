Yardım bahanesiyle hırsızlık yapan zanlılar tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ATM'den para çekmeye çalışan turistlere yardım etme bahanesiyle banka hesaplarındaki parayı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ATM'den para çekmek isteyen İngiliz turistin yardım bahanesiyle kart şifresini öğrenen zanlılar, el çabukluğuyla çaldıkları kartın cihaz tarafından alıkonulduğunu söyleyerek uzaklaştı.

Kandırıldığını anlayan turist, polisi arayarak yardım talebinde bulundu.

ATM ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlığı benzer suçlardan çok sayıda sabıkası bulunan V.T, C.A. ve A.T'nin gerçekleştirdiğini belirledi.

İlçeden 34 BOL 749 plakalı araçla çıkış yaptıkları tespit edilen zanlılar, Sivas'ın Zara ilçesinde yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada yüklü miktarda avro ve dolar ile 2 POS cihazı ele geçirildi.

Marmaris'e getirilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA