Yaralıgöz Dağı'nda Mayıs ayında kar sürprizi
Kastamonu kent merkezi ile Çatalzeytin ilçelerini bağlayan karayolunun Yaralıgöz Dağı mevkiinde Mayıs ayında kar yağdı.
23.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 23.05.2020 10:52
Kastamonu kent merkezi ile Çatalzeytin ilçelerini bağlayan karayolunun Yaralıgöz Dağı mevkiinde Mayıs ayında kar yağdı.
Mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklığı ile öğle saatlerinde lapa lapa kar yağdı. Zaman zaman yoğunlaşan kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Mayıs ayında kar gören sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemeyip cep telefonları ile fotoğraf çektiler. - KASTAMONU
Kaynak: İHA