Yapı Kredi, "Geleceği Konuşalım" ile ilgi çekici içerikler üretiyor
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Yapı Kredi, "Geleceği Konuşalım" ile ilgi çekici içerikler üretiyor

21.02.2021 10:37 | Son Güncelleme: 21.02.2021 10:40
Yapı Kredi,

Yapı Kredi, 2019 yılında hayata geçirdiği podcast kanalı "Geleceği Konuşalım" ile farklı sektör ve alanlarda dünyadaki son gelişmelerin, yeni teknolojilerin, inovasyon hamlelerinin nabzını tutuyor.

Yapı Kredi, 2019 yılında hayata geçirdiği podcast kanalı "Geleceği Konuşalım" ile farklı sektör ve alanlarda dünyadaki son gelişmelerin, yeni teknolojilerin, inovasyon hamlelerinin nabzını tutuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, "Geleceği Konuşalım" kanalı ile bankacılık sektöründe bir ilke imza atan Yapı Kredi, kurulduğu ilk günden bu yana uzman konuklar eşliğinde ilgi çekici içerikler üretmeye devam ediyor.

Sürekli artan dinleyici kitlesiyle dikkati çeken ve bu zamana kadar yaklaşık 27 bin kez dinlenen "Geleceği Konuşalım", 6 bine yakın takipçisiyle de alanında lider konumda yer alıyor.

Cüneyt Toros'un moderatörlüğünü üstlendiği "Geleceği Konuşalım" serisinde, alanında uzman birbirinden önemli konuklar ile keyifli sohbetler gerçekleştiriliyor.

Yayınlanan 18 bölümüyle "Geleceği Konuşalım" serisinde bugüne kadar yapay zekadan girişimciliğe, sürdürülebilirlikten çevreci teknolojilere pek çok alanda hayata yön veren konular derinlemesine incelendi. "Geleceği Konuşalım" serisi, psikolojiden antropolojiye, toplumsal cinsiyet rollerinden spora çeşitli konularda uzman konuklarla dinleyicileri buluşturdu.

Code.YapıKredi ile girişimcilik ekosistemi

Code.YapıKredi"nin "Girişimcilik Sohbetleri" online etkinlik serisinin kayıtları ise yine "Geleceği Konuşalım" podcast kanalında yerini alıyor.

Pandeminin girişimcilik ekosistemine getirdikleri, yaşanılan dönüşüm, girişimciliğin bugünü ve yarınının uzman konuklarla derinlemesine masaya yatırıldığı etkinlik serisinin moderatörlüğünü Startups.watch Kurucusu Serkan Ünsal gerçekleştiriyor.

Teknolojiye ilgi duyan ve alanında uzmanlaşmış kişileri bir araya getiren sohbetler, girişimcilikle ilgilenenleri bu ekosistemdeki uzmanlarla buluşturarak onların hikayesini dinleme ve öğrenme fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi'nin podcast kanalı "Geleceği Konuşalım"a; Spotify, Apple Podcasts ve Google Podcasts platformlarından erişilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip

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