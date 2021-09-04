Yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı
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Yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kritik derecede tehlike altında olduğu için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı.

Kritik derecede tehlike altında olduğu için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı.

Kritik derecede tehlike altında olarak sınıflandırıldığı için korunan ve yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahlarının yaklaşık 2 aylık kuluçka dönemi sona erdi. Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Xuancheng kentinde bulunan Anhui Çin Timsahı Ulusal Doğa Koruma Alanı'ndaki Çin timsahları, kuluçka dönemi sonrasında yumurtadan çıkmaya başladı. 25 Haziran'dan itibaren başlayan yumurtlama sonrası, tüm kuluçka işlemlerinin Eylül ayı ortalarında tamamlanması bekleniyor. Yumurta sayısına bakıldığında, binden fazla Çin timsahının yumurtadan çıkacağı tahmin ediliyor.

Anhui Çin Timsahı Ulusal Doğa Koruma Alanı İdari Büro yetkililerinden Xia Tongsheng yaptığı açıklamada, "Çin timsahları, Haziran ayının sonlarından itibaren yumurtalarını bıraktı. Şu anda bu yumurtalar, 50 günden fazla süren yapay kuluçka döneminden sonra çatlamaya başladı. Binden fazla yavru Çin timsahının yumurtadan çıkması bekleniyor" dedi.

Çin'deki eşsiz ve nadir türlerden olan Çin timsahı, ülkede birinci sınıf özel devlet koruması altında bulunuyor.

(İHA)

Yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı
Yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı
Yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı
Yapay olarak üremesi sağlanan Çin timsahları yumurtadan çıkmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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