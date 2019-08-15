Yangından kurtarılan hayvanlarına kavuştu

15.08.2019 12:30



ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan orman yangınında 10 hektarlık alan kül oldu. Yanan bölgenin yakınındaki Nuray Kusay'ın (62) evi, o gün alevlerin sıçraması ihtimaline karşı boşaltıldı. Kusay'ın baktığı hayvanlar da jandarmanın yardımıyla kurtarıldı. Yangının söndürülmesinin ardından hayvanlarına kavuşan Kusay, "Çok mutluyum" dedi.

Kumluca'ya bağlı Mavikent Mahallesi'ne bağlı Karaöz mevkisindeki ormanlık alanda 11 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te yangın çıktı. Büyüyen yangın çevredeki yerleşim yerlerini tehdit etmeye başlayınca, bölgedeki bazı evler tahliye edildi. Kendisi gibi emekli akademisyen olan eşiyle oturan Nuray Kusay da jandarma ve diğer ekiplerin yardımıyla tedbir amacıyla evini boşalttı. Kusay, yaklaşık 15 yıldır baktığı farklı türdeki hayvanlarını da alevlerden kurtarmak için çaba gösterdi. Hayvanlarının bir kısmını kendi imkanlarıyla yangın yerinden uzaklaştıran Nuray Kusay'ın yardımına jandarma ekipleri koştu. Kusay'ın kaplumbağa, tavşan ve koyun gibi hayvanları jandarma ekip aracına konularak evden çıkarıldı. Yaklaşık 10 hektar ormanlık alanın kül olduğu yangın, Kusay'ın eşiyle oturduğu eve 10 metre kala söndürüldü.

HAYVANLARINA KAVUŞTU

Nuray Kusay'ın jandarmayla birlikte kurtardığı hayvanları Kumluca Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar, ardından Kusay'a teslim edildi. Kusay, evinin bahçesinde baktığı 2 tavşan, 3 kaplumbağa, 15 kedi, 8 köpek, 12 ördek, 15 tavuk, 2 koyun ve çeşitli türdeki kuşlarına yeniden kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Nuray Kusay, "Kaplumbağalarıma ve tavşanlarıma kavuştum. Çok çok mutluyum. Umarım tekrar bir şey olmaz. Hep beraber mutlu bir şekilde yaşarız. Bu konuda yardımcı olan ve bu duyarlılığı gösteren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.



Kaynak: DHA

- Antalya