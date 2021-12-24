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YANGINDA 1 İNEK VE 10 KEÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da Taşkapı köyünde çıkan yangında 1 inek ile 10 keçi öldü, 100 balya saman kullanılamaz hale geldi.

BURDUR (DHA) - Burdur'da Taşkapı köyünde çıkan yangında 1 inek ile 10 keçi öldü, 100 balya saman kullanılamaz hale geldi.

Taşkapı Köyü, Ağlasun karayolu Çatak Beli'nde Yılmaz Çevik'e ait ahırda gece 04.30'da başlayan yangın hızla büyüdü. Alevler ahırın yanındaki eve sıçradı. Evde kalanlar yangını fark edip mutfak camından dışarı çıktı. Olay yerine gelen Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangında ahırda bulunan 1 inek ve 10 keçi öldü. 100 balya samanın kullanılamaz hale geldiği yangında alevlerden ev de zarar gördü. Sabahın ilk ışıklarına kadar yangın söndürme çalışması sürdüren itfaiye ekipleri sıfırın altında 12 derece soğukta zor anlar yaşadı. İtfaiye ekibinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürüldü.

YANGINDA 1 İNEK VE 10 KEÇİ ÖLDÜ

YANGINDA 1 İNEK VE 10 KEÇİ ÖLDÜ

YANGINDA 1 İNEK VE 10 KEÇİ ÖLDÜ

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