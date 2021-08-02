Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği
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Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği

Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını, Türk halkının yardımseverliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangını, Türk halkının yardımseverliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yangından etkilenen insanların yanında hayvanlar da yardımlardan nasibini alırken, Manavgat'a Türkiye'nin değişik yerlerinden saman ve yem desteği yağıyor.

Yangının Gebece Mahalle merkezine ulaşmasının ardından gerek sahipleri gerekse görevliler tarafından köyden çıkarılan hayvanlar için saman dağıtımı yapılan bölgede seyyar ağıllar oluşturuldu. Manavgat'ta 5 gündür devam eden yangında, ormanların yanında birçok mahalle de evler alevlere teslim oldu. Yangınla mücadele eden Manavgat'a Türkiye'den ve Avrupa'da yaşayan Türklerden de yardım yağıyor. Yardımlarda sadece insanlar değil, hayvanlar da düşünüldü. Hayvancılığın yoğun olduğu Manavgat'ta hayvancılıkla uğraşan vatandaşların binlerce hayvanı telef olurken, hayvan ağıllarında ve depolardaki saman ve hayvan yemleri de yanıp kül oldu. Türkiye'nin değişik yerlerinden Manavgat'a getirilen saman ve hayvan yemleri Turizm Fakültesi yanında daha önce hayvan pazarı olarak kullanılan bölgede toplanırken, ihtiyaç sahiplerine buradan dağıtımı yapılıyor. Koordinasyon merkezi görevlileri kamyonlarla mahallelere giderek dağıtım yaparken, hayvan pazarına araçlarıyla gelen vatandaşlara da saman ve yem veriliyor.

"Gebece'deki hayvanlar, hayvan pazarında"

Yangından en fazla etkilenen yerlerden biri olan, 2 orman işçisinin de şehit olduğu Gebece Mahallesi'nde, önceki gece yangının mahalle merkezine ulaşmasının ardından, bölgede kurtarılabilen büyük ve küçükbaş hayvanlar saman ve yem dağıtımı yapılan bölgeye getirildi. Hayvanlarının getirildiğini duyan birçok mahalle sakini de hayvanlarının yanına gelerek hayvanlarıyla ilgilenmeye başladı. Kurulan pazarda hayvanların tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

Yavru keçisini elinden bırakmadı

Gebece Mahallesi'nden Kader Ünal isimli genç kız, köylerinin yanmaya başlamasıyla boşaltıldığını belirterek, "Canımızı ve hayvanlarımızı yangının içerisinden kurtardık. Hayvanlarımız burada. Biz de başında bekliyoruz. Yangın esnasında bir an önce hayvanlarımızı ve canımızı kurtarmayı düşündük" dedi. - ANTALYA

Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği
Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği
Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği
Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği
Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği
Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği
Yangın bölgesinde mağdur olan besicilere yem ve saman desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
Kumbarasında biriktirdiği paraları yangındaki afetzedeler için bağışladı
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