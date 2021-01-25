Yalıhüyük heyeti, KOP Başkan Vekili Tongur'u ziyaret etti

Yalıhüyük ilçe yetkililerinden oluşan heyet, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur'u ziyaret etti.

Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin, Belediye Başkanı Hasan Koçer ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mevlüt Semerci'nin Tongur'un makamına yaptığı ziyarette, Yalıhüyük Belediyesi, Yalıhüyük Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğindeki projelerle, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Başkan Vekili Tongur, ziyaretleri dolayısıyla Yalıhüyük heyetine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Atalay