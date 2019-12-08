Yalıhüyük Belediyesinden köpeklere yiyecek yardımı
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Yalıhüyük Belediyesinden köpeklere yiyecek yardımı

Yalıhüyük'ün Gölcük yaylasında bulunan hayvanlara, Belediye ekipleri yiyecek götürdü.

08.12.2019 13:48 | Son Güncelleme: 08.12.2019 14:04
Yalıhüyük Belediyesinden köpeklere yiyecek yardımı

'ün yaylasında bulunan hayvanlara, Belediye ekipleri yiyecek götürdü.

Kış nedeniyle Gölcük yaylasında kalanların ayrılması ile boşalan Gölcük'te köpekler, bekçilik yapıyor.


Yalıhüyük Belediyesi her yıl kış aylarında bu sahipsiz kalmış köpekleri ve yabani hayvanları korumak için yiyecek götürdü.


Belediye Başkanı Hasan Koçer, Gölcük yaylasında bulunan, adeta bekçilik görevi yapan sahipsiz köpeklere düzenli olarak yiyecek bıraktıklarını belirterek, "Ayrıca yabani hayvanları korumak için de yiyecek götürüyoruz. Yolu gölcük yaylasından geçenlere de çağrıda bulunuyoruz. Buradaki hayvanlara yiyecek bıraksınlar." diye konuştu.

Kaynak: AA
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