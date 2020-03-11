Yalçın Topçu: "Yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz"
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Mustafa Kemal Atatürk, Yalçın Topçu, Samsun, Yerel

Yalçın Topçu: "Yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz"

Yalçın Topçu: "Yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yedi düvele karşı 'Ya istiklal ya ölüm dedik' Samsun'dan ayağa kalkmaya başladık.

11.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:37
Yalçın Topçu:

Yalçın Topçu: "Yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz"

SAMSUN - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yedi düvele karşı 'Ya istiklal ya ölüm dedik' Samsun'dan ayağa kalkmaya başladık. Şimdi Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'la 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rol model olarak anlamak" konulu konferans verdi. İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıl dönümü nedeniyle gerçekleşen etkinlik OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, "Bu marş milletimizin inancının, gücünün, azminin ve toplumsal değerlerinin bir belgesidir. Kurtuluş mücadelesi veren milletimizin içinde bulunduğu felaketli durumun en acı aynasıdır. Fakat bir yandan da bu ölümsüz eser 'doğacaktır sana vadettiği güler hakkın, kim bilir belki yarın belki yarından da yakın' diyerek geleceğe ümit ve azimle bakmayı sağlayan bir iman ve güç kaynağıdır" diye konuştu.

Konferansta Yalçın Topçu, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'Ya istiklal ya ölüm' diye İstiklal Savaşı'mızın meşalesini buradan yakıyor ve ilk adımını buradan atıyor. Bu vesile şimdi de aslanlarımız Mehmetlerimiz Gabar'da, Cudi'de Tendürek'te, Kandil'de Irak'ta, Suriye'de, İdlib'de, Libya'da hem mavi sınırlarımızı hem kara sınırlarımızı kollamak için, bizim buralarda özgür, bağımsız, rahat, huzur içinde yaşamamız için şehitler tepesine nöbet koşuyor. Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden 'Ya olacağız ya öleceğiz' diye şehitler tepesine nöbete koşan Mehmet'e selam olsun. Günümüzde Mehmet Akif gibi rol modellere ihtiyaç var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le yedi düvele karşı 'Ya istiklal ya ölüm dedik' Samsun'dan ayağa kalkmaya başladık. Şimdi Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'la 'Ya olacağız ya öleceğiz' diyoruz. Sınırlarımızın öte tarafında da içinde de yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Akif Ersoy'un bir rol model olduğuna değinen Topçu, "Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesinin ruhunu geleceğe taşıyan İstiklal Marşı'mızın her bir kelimesine, cümlesine ve her bir mısrasına ve kıta'sına bakıldığında görülmektedir ki bu eşsiz eser Büyük Türk Milleti'nin milli mutabakat metnidir. 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diyen istiklal şairi, veteriner hekim, öğretmen, vaiz, hafız ve Kur'an mütercimi fikir adamı ve siyasetçi, güreş, yüzme, atıcılık ve atletizm alanında dereceleri olan bir sporcuydu. Bi hakkın rol model Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'ya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç tarafından fidan sertifikası verildi.

Yalçın Topçu: 'Yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz'

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Yalçın Topçu: "Yedi düvelin piyonlarına karşı mücadele ediyoruz"

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